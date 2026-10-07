Monti: "Se Mastantuono torna domani, può giocare da subito titolare a Genova sabato contro il Grifone"

Il tifoso e speaker radiofonico ha parlato di Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto lo speaker e tifoso viola Gianfranco Monti per parlare di vari temi del mondo Fiorentina.

Mastantuono «Anche se rientrerà soltanto di giovedì, ha tutte le carte in regola per scendere in campo il sabato. A 19 anni l'energia non manca e gli basta pure una sola frazione di gara per spaccare la partita. Mi dà l'idea di un ragazzo intelligente, che si è immerso fin da subito con grande entusiasmo nella realtà di Firenze e della squadra».

Ndour «La rete che ha siglato con l'Under 21 è eccezionale: la vera prodezza di quella conclusione da distanza siderale sta nell'aver avuto l'audacia di pensarci. Sono giocate da fuoriclasse, ne ho apprezzato la grande sicurezza. Il fatto che sia stato acquistato dal PSG non è un caso. Ha una personalità importante, tant'è che Baldini gli ha affidato la fascia da capitano».

Vanoli «Il punto di riferimento della Fiorentina è senza dubbio lui: si è presentato con il piglio perfetto. Fuori dal campo la leadership è sua, mentre sul terreno di gioco resta da capire chi prenderà in mano la squadra. Oggi ha a disposizione una rosa di grande qualità con cui proporre un calcio piacevole, diversamente dalla passata stagione in cui ha dovuto puntare di più sul carattere, la grinta e le partite di sacrificio».