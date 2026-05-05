Monti: "Paratici ha parlato del risultato della Cremonese, così scendi in campo molle! Poteva finire 6-0"

L'analisi di Monti sulla disfatta di ieri sera contro la Roma

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Gianfranco Monti ha commentato la pesante sconfitta della Fiorentina contro la Roma.

“È una partita che di solito mi accende, ma stavolta poteva finire anche 6-0. Prima del match Paratici ha parlato del risultato della Cremonese: sono situazioni psicologiche, magari non lo fai apposta, ma poi entri in campo molle. Solomon ha sofferto tantissimo contro Gianluca Mancini”.

Poi il tema giovani:

“Braschi ha fatto vedere di avere quella grinta che spesso manca agli altri. Però se non lo fai giocare nemmeno contro il Sassuolo...”.

Sul futuro societario:

“A Paratici bisogna dare tempo e fiducia, non possiamo aspettarci subito una squadra da Champions League. Nell’ultima intervista non è stato netto su Vanoli e questo mi ha sorpreso: spero fossero parole di circostanza”.

Chiusura sull’allenatore e sul progetto:

“Vanoli doveva salvare la squadra e lo ha fatto, non gli si chiedeva altro. Ma adesso voglio tornare a vedere calcio a Firenze. Serve un cambio di passo: con la gestione Rocco Commisso questi risultati non bastano. C’è bisogno di aria nuova”.