Monti: “Le sostituzioni potevano cambiare la partita col Betis, quelle di Palladino hanno peggiorato la situazione”

Questo pomeriggio lo speaker radio fonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha voluto esprimere la sua opinione sulla squadra di Raffaele Palladino.

“Sono immensamente dispiaciuto per l’eliminazione. Non ero per niente scaramantico quando per tutta la settimana sono stato a dire che passavamo il turno, ero convintissimo che la Fiorentina potesse passare il turno. Perché potevamo farlo, poi è purtroppo andata come è andata: il campo ha dimostrato che il Betis nelle due partite è stato piu forte di noi, che ha qualche giocatore più forte di noi e che ha un gioco definito. Queste tre cose messe insieme gli hanno fatto passare meritatamente il turno. Il grosso rammarico è che potevamo passarlo noi questo turno, anzi dovevamo passarlo: la Conference League per noi è cominciata dalle semifinali, cosi come per il Betis. Prima si sono svolte delle partite con squadre discutibili”.

Una critica anche a Palladino: “Le domande che mi pongo da tifoso sono tante. Solitamente con 5 cambi adesso, e una fortuna degli allenatori di oggi, si possono cambiare le partite. Ciò che non è successo a noi, anzi probabilmente con i cambi hai peggiorato qualcosa”.

Ha finito dicendo: “Se non si va in coppa il prossimo anno la programmazione andrà fatta con gli attributi. Cosa voglio dire? Vuol dire andare da De Gea, Gosens, Kean e Gudmundsson, giocatori che contano in questo spogliatoio, e dirgli: ragazzi non ve ne andate perché vogliamo costruire una squadra per andare in Europa il prossimo anno e voi siete fondamentali. Ci vuole qualcuno che sappia fare questi discorsi, sempre ovviamente che ci sia l’interesse di raggiungere determinati obiettivi”.