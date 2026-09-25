Monti: "Le doppie sedute servono a mettere benzina nelle gambe. Fagioli? Non lo vedo leader"

Monti ha parlato a Radio Bruno dell’inizio di stagione della Fiorentina, soffermandosi sulla preparazione fisica e sui leader dello spogliatoio

Gianfranco Monti, presentatore e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare l’avvio di stagione dei viola, parlando della scelta di Paolo Vanoli di aumentare il lavoro in allenamento, delle figure di riferimento nello spogliatoio e del ruolo di Nicolò Fagioli.

"Non penso che le doppie sedute siano la conseguenza di un problema nella preparazione fisica. Probabilmente il lavoro era stato fatto, ma si è avvertita la necessità di alzare ulteriormente la condizione atletica, mettendo altra benzina nelle gambe per poter intervenire successivamente con altri accorgimenti.

Dentro il Viola Park so che la decisione di Vanoli di aumentare il carico degli allenamenti è stata accolta con sorpresa, ma in senso positivo. In questa fase il fisico viene sottoposto a tante sollecitazioni e lavorare ogni giorno per aggiungere energia e benzina non può che aiutare.

Credo che leader si nasca. Servono personalità, carattere e un certo modo di porsi. Prendiamo Lezzerini: non giocava quasi mai, ma nello spogliatoio molti si rivolgevano a lui. Chi aveva bisogno di parlare o di confrontarsi, anche dalla panchina, cercava Lezzerini. Lo conosco molto bene e posso dire che è un leader anche senza scendere in campo.

Fagioli invece non lo considero ancora un leader. Penso però che abbia acquisito una fiducia enorme in sé stesso, e questo lo rende molto più forte sia dal punto di vista mentale che quando gioca. Non so se abbia già lo stesso peso all’interno dello spogliatoio".