Monti: "La Fiorentina mi sta gasando ma deve puntare sui giovani. Croci e Martinelli meritano fiducia"

Le parole di Gianfranco Monti sul vivaio Viola

Il noto tifoso Viola, Gianfranco Monti, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Sto cercando di rilassarmi. Sono stato tanto male l'anno scorso, quello che sta facendo la Fiorentina mi fa star bene e vedo che sta cambiando tanto dentro la società. Sta diventando una società tosta. Io spero che il tutto possa reggere perché mi gasa molto; anche più del mercato stesso. Io spero che la Fiorentina lavori sul settore giovanile. Ho sentito che stanno cercando di fare delle cose molto importanti. Io spero che questi ragazzini non vadano sempre a giro in prestito. Io spero che possano anche essere buttati dentro".

"Vedendo Croci ieri, mi domando perché non tenerlo e farlo giocare con la prima squadra, non come titolare ovviamente. Dovremmo essere noi tifosi a dare una mano ai giovani ragazzi e anche la società deve fare la sua parte. Per esempio, io spero che Martinelli diventi il portiere titolare e qui deve essere la società a supportarlo e a proteggerlo. Poi bisogna anche avere fortuna che il giovane esploda ma ogni tanto la fortuna te la devi andare a cercare. Bisogna avere il coraggio di dare fiducia al giovane, ma c'è bisogno di creare una cultura e avere voglia."