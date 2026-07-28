Monti: "Io Kean lo terrei tutta la vita. Trovare un attaccante del suo livello non è semplice"

Tra i nomi più discussi in questi giorni c'è quello di Kean: ecco come si muoverebbe Gianfranco Monti

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del futuro di Moise Kean, al centro delle indiscrezioni di mercato che lo vedono nel mirino del Como.

"Io Kean lo terrei tutta la vita. Trovare un altro attaccante del suo livello non mi sembra semplice. Pellegrino potrebbe andarmi bene, ma al posto di Piccoli, non di Kean. Stiamo parlando del centravanti della Nazionale: prima di venderlo ci penserei davvero tanto bene". Monti non crede, inoltre, che l'attaccante viola abbia intenzione di lasciare Firenze: "Non mi sembra che voglia andare via. Il Como potrebbe pensarci seriamente, anche perché deve acquistare giocatori italiani e mi chiedo chi si possa prendere di alto livello in quel ruolo".

Secondo Monti, Kean starebbe gestendo la situazione nel modo migliore: "Penso che si stia muovendo intelligentemente. A Firenze sta bene, quindi perché dovrebbe andarsene? Certo, se dovesse arrivare una proposta interessante non si incatenerà al Viola Park, ma fossi nella Fiorentina ci penserei non una, ma dieci volte prima di venderlo". Infine, una conferma sul rapporto del giocatore con la città: "Ho un caro amico che conosce Kean e mi ha detto che sta molto bene a Firenze".