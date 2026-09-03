Monti: "Il tridente perfetto è Gonçalves, Beto e Mastantuono. Fagioli non può stare in panchina"

Il commento di Monti a radio Bruno

La Fiorentina ha qualità, ma deve ancora trovare la propria identità. È questa l'analisi di Gianfranco Monti, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno.

"Ieri sera ho parlato a lungo con Pizarro e Marco Masini mi ha ripetuto per tutta la partita che a questa Fiorentina manca un mediano. La qualità, invece, c’è. Manca ancora quell’unione e quella cazzimma che avevano le Fiorentine di Prandelli e Montella. Quando fai gruppo hai più voglia di allenarti e ritrovi anche il sorriso. E a giocatori come Fagioli, per esempio, quel sorriso è mancato. Per l'umore sarà fondamentale vincere sabato. A Firenze sono già iniziati i mugugni e il nostro difetto è quello di essere molto umorali. Abbiamo bisogno di tornare a vincere qualcosa".

Monti si è poi soffermato sui nuovi attaccanti viola e sulle possibili soluzioni offensive. “Gonçalves mi piace molto. Beto l’ho visto ancora poco, ma penso che possa giocare. Pellegrino invece lo guardi e capisci subito che è un attaccante vero. Il mio tridente preferito sarebbe composto da Gonçalves, Beto e Mastantuono". Infine sul centrocampo: "Se hai bisogno di uno che faccia legna, hai già Oulai. In mezzo io punterei sulla qualità. Con le qualità che ha, per me non può permettersi di rimanere in panchina".