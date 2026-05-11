Monti: "Ieri giocato peggio che con il Sassuolo. Non capisco il calciatore che rimane male sui fischi"

Queste le parole di Gianfranco Monti sulla fine della stagione della Fiorentina. Egli parla della partita e fa alcune dichiarazioni sulla Fiorentina delle ultime partite.

E' intervenuto a Radio Bruno l'opinionista Gianfranco Monti. Queste sono le sue parole: "Non capisco il calciatore che rimane male sui fischi dello stadio. Ci rimani male di cosa? [...]. Una squadra, la Fiorentina, che se faceva un campionato pessimo doveva arrivare nona o decima".

Sulla partita: "Mi ha dato fastidio l'atteggiamento della squadra, come contro il Sassuolo. Quelle sono occasioni per uscirne subito, invece contro il Genoa abbiamo giocato forse anche peggio. Venendo da una partita contro quella della Roma. A me piacerebbe parlare con un calciatore e chiedergli se domenica, uscendo dal campo, era tranquillo e sereno".

Potrebbero i calciatori aver staccato la testa? "Per me un pareggio della Cremonese non era male, così la squadra andava in campo con un filino di motivazione in più".