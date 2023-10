Montella si gode la sua Turchia e stacca il pass per Euro 2024. Decisiva la vittoria con la Lettonia

Momento d’oro per l’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, da poco insediatosi sulla panchina della Turchia, con cui ha ieri guadagnato l’ufficialità di partecipare al prossimo europeo in programma nel prossimo Giugno in Germania.

Ecco le sue dichiarazioni nel post partita del decisivo 4-0 contro la Lettonia rilasciate al sito dell’Uefa:

“Sono molto orgoglioso della prestazione dei miei giocatori e sono orgoglioso anche di me stesso. Sono il primo allenatore straniero a qualificarsi agli Europei con la nazionale turca. Sono molto contento di aver raggiunto la qualificazione, sono forse l’allenatore più felice del mondo in questo momento. Ora godiamoci questo momento ma dovremo cominciare subito la preparazione”.

