Montella si difende: "Continuo a credere in questo progetto, non intendo dimettermi dal mio incarico"

L'ex tecnico viola non si vuole dimettere da CT della Turchia

L'ex tecnico viola Vincenzo Montella è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico a seguito del KO incassato contro l'Italia: un risultato amaro che segna il terzo stop consecutivo in altrettante sfide di Nations League. Un trend negativo che prolunga il periodo d'ombra già visto durante la deludente parentesi ai Mondiali di questa estate.

Ciononostante, l'allenatore non getta la spugna e allontana con decisione l'ipotesi dimissioni: «Guidare questa Selezione è per me motivo d'orgoglio; sono convinto della validità di questo percorso e intendo andare avanti con determinazione».