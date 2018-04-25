Montella, non c'è tanto da sorridere. Rischia il secondo esonero in cinque mesi. Siamo ai saluti finali

Come scrive Il Corriere dello Sport Stadio, Vicenzo Montella ha evitato il secondo esonero nel giro di poco meno di 150 giorni, almeno per ora. L'Aeroplanino che dopo essere stato sollevato dall’incar...

Come scrive Il Corriere dello Sport Stadio, Vicenzo Montella ha evitato il secondo esonero nel giro di poco meno di 150 giorni, almeno per ora. L'Aeroplanino che dopo essere stato sollevato dall’incarico di primo allenatore del Milan lo scorso 27 novembre, nelle ultime ore è stato l’argomento principale della riunione straordinaria convocata d’urgenza dal consiglio di amministrazione del Siviglia a seguito della clamorosa figuraccia – la disarmante manita incassata dal Barça – nella finalissima di Coppa del Re. A quanto pare, la società starebbe ventilando la possibilità di destituire pure Montella.