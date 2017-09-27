Montella: ''Marra non è capro espiatorio, per me resta un fratello''

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rijeka, l'ex tecnico della viola Vincenzo Montella parla dell'allontanamento del preparatore Marra: "Non era lui il problema, né è un caro espiatori...

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rijeka, l'ex tecnico della viola Vincenzo Montella parla dell'allontanamento del preparatore Marra: "Non era lui il problema, né è un caro espiatorio. Per me resta un fratello, sa che gli voglio bene. Ma ho preso questa decisione per salvare anche gli altri suoi fratelli. Ci sta che le strade si separino, c'erano delle divergenze sulla strada da intraprendere".