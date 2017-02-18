Montella: "La viola viene per vincere, Sousa ha grandi meriti"

Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani:Se è decisiva o no: "Non è decisiva, perchè lo penso. Anche se noi siamo dietro alla quota Europa, ma non credo che tutte possan...

Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani:

Se è decisiva o no: "Non è decisiva, perchè lo penso. Anche se noi siamo dietro alla quota Europa, ma non credo che tutte possano correre così tanto fino alla fine del campionato. Basta poco per rovesciare la classifica".

Sull'importanza della partita di domani: "Abbiamo l'obiettivo e la possibilità di entrare in Europa. Il campionato è lunghissimo a prescindere da domani. Non deve essere un assillo, ma serve maturità e tranquillità".

Su Bernardeschi: "E' un giocatore di grandissimo talento e che può fare più ruoli, la Fiorentina ha tanti giocatori che possono sostituirlo come Ilicic ad esempio".

Sulla Fiorentina e Sousa: "E' una squadra molto coraggiosa e con grandi conoscenze tattiche, giocano in tanti modi diversi. E' una squadra che gioca sempre per vincere e questo mi piace molto. Grandi meriti vanno dati a Paulo. E' una partita difficile per il Milan, ma anche per la Fiorentina".

Su quanta cazzimma serve contro la Fiorentina: "C'è bisogno di astuzia, furbizia, voglia di vincere e conoscenze".