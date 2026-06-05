Montella: "Italiano è stato uno dei principali contributori della raccolta fondi dopo il terremoto ad Adana"

L'accoglienza dell'allenatore della Turchia rivolta a Vincenzo Italiano neo allenatore del Besiktas

Vincenzo Italiano ha scelto il Besiktas per ripartire dopo la fine della sua esperienza con il Bologna. Durante la giornata di oggi il tecnico ex Fiorentina ha raggiunto Istanbul e ha firmato un ricco biennale con il club turco.

Durante la giornata di oggi, l'allenatore della Turchia Vincenzo Montella ha dato il benvenuto al tecnico ex Bologna sul portale FutbolArena:



"Vincenzo Italiano è mio amico. E' un ottimo allenatore e una persona meravigliosa. Vi racconto un aneddoto. Forse si arrabbierà, ma durante il terremoto ad Adana io avevo aperto un conto per le donazioni in Italia. Uno dei principali contributori è stato Italiano. Ci siamo dati da fare affinché le persone non restassero senza casa. Ha un carattere eccellente. E' un ottimo allenatore. Sono molto felice per lui".