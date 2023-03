Montella: “Fiorentina non abituata a gestire tre competizioni, con il Milan sarà una partita aperta”

In vista del match di questa sera tra Fiorentina e Milan, il doppio ex della gara Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare quella che sarà la sfida del Franchi. Queste le sue dichiarazioni: “Sarà una partita aperta. Il Milan dopo un periodo di difficoltà si è ripreso bene. Pioli ha avuto l’intelligenza di cambiare assetto aggiungendo un difensore in più per ridare sicurezza alla squadra. Ci sarà il tempo per tornare a far vedere il vecchio Milan, ora c’era bisogno di compattezza. A Firenze Italiano ha fatto un grande lavoro, soprattutto la stagione scorsa. Quest’anno il cammino nelle coppe è stato molto positivo, normale avere meno continuità in campionato, perché la squadra non era abituata a gestire tre competizioni dal punto di vista psico-fisico”.

AL FRANCHI PUBBLICO RECORD