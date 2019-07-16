Moena, domani alle ore 17 ci sarà l'amichevole Fiorentina-Bari. Thereau lavora a parte

Domani la Fiorentina B a Moena al centro sportivo "Cesare Benatti" giochera l'amichevole contro il Bari alle ore 17. Vista la situazione di tribune vuote, la societa potrebbe creare delle nuove inizia...

Domani la Fiorentina B a Moena al centro sportivo "Cesare Benatti" giochera l'amichevole contro il Bari alle ore 17. Vista la situazione di tribune vuote, la societa potrebbe creare delle nuove iniziative con l'azienda di promozione turistica Val di Fassa.

L'attaccante francese Thereau, è considerato un esubero e presto sara trovata una sistemazione. Intanto sta lavorando a parte a Moena non con i compagni di squadra viola.

Corriere dello Sport