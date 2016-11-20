Il nuovo Mkhitaryan in prova alla Fiorentina

Attaccante classe '99 ha già segnato in Europa League e in patria scommettono su di lui

Si chiama Vahan Bichakhchyan l’attaccante armeno classe ‘99 che, secondo quanto riportato dalla versione tedesca di Transfermarkt, dovrebbe aggregarsi a breve alla squadra Primavera della Fiorentina per un periodo di prova al termine del quale potrebbe entrare a far parte stabilmente del vivaio viola. Il suo cartellino è attualmente detenuto dallo Shirak Gyumri, ma se questi nomi proprio non vi dicono niente è sufficiente pensare che il suo profilo è stato inserito dal noto quotidiano britannico The Guardian nella prestigiosa lista “Next Generation 2016 List“, che raccoglie i migliori talenti che si sono messi in mostra in questo anno solare. Se ciò non bastasse, va ricordato che, anche alla luce delle reti messe a segno nelle fasi preliminari di questa Europa League, è stato già dipinto in patria come il nuovo Mkhitaryan, con la speranza, sia per lui che per la Fiorentina, che il giovane riuscirà a seguire le orme dell’attaccante attualmente in forza al Manchester United.