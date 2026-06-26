Miretti si allontana dalla Fiorentina. Da Torino scrivono: "La Juventus sta per cederlo al Bologna"

Fabio Miretti era stato accostato alla Fiorentina, ma la sua prossima destinazione sembra essere il Bologna

Miretti, centrocampista classe 2003 di proprietà della Juventus, nelle ultime settimane era stato accostato alla Fiorentina. Alcuni giornali avevano infatti rilevato un interesse di Paratici nei confronti del giocatore. Secondo quanto raccolto da Goal.com però, Miretti sarebbe ad un passo dal Bologna. La Juventus deve infatti fare qualche plusvalenza entro il 30 giugno, motivo per cui sta per cedere il centrocampista al Bologna, da dove a inizio luglio potrebbe arrivare Lucumi per sistemare la difesa bianconera.