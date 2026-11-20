Minotti: "Manca un centrocampista come Cataldi, ma il vero rimpianto Viola è stato Hjulmand"

Le parole di Lorenzo Minotti

L'ex difensore Lorenzo Minotti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in vista di Monza-Fiorentina:

"Di cosa ha bisogno la Fiorentina? Io son convinto che da diverse stagioni alla Fiorentina manchi un centrocampista con determinate caratteristiche, non è facile trovarlo perché in Italia lo stanno cercando un po' tutti. Dev'essere un giocatore sia fisico che di personalità e tatticamente evoluto. Poi è evidente che dietro sono troppi gli errori dei singoli e va alzato il livello di attenzione, migliorare il posizionamento: la fase difensiva va costruita, i numeri sono preoccupanti per una squadra che partiva con altre ambizioni".

Sul centrocampo: "Cataldi è uno che vedevi poco, ma faceva giocare bene gli altri. Il grande rimpianto della Fiorentina negli ultimi anni è stato Hjulmand del Lecce. In queste due stagioni un altro giocatore che ha fatto le fortune dell'Udinese è Karlstrom. Un giocatore non può cambiare da solo la squadra, devono cambiare le capacità di difendere. Anche De Gea ha alternato prestazioni ottime a errori. Alla Fiorentina mancano giocatori che sappiano parlare all'interno della partita".

Sull'attacco: "Nella Fiorentina c'è talento e qualità, la squadra riesce a creare e costruire, ma poi tutto va rapportato agli obiettivi. Questa squadra anche negli anni passati ha avuto queste lacune, magari compensate da giocatori importanti come Gonzalez e Kean, oppure con la qualità di un allenatore come Italiano che ha fatto un po' da leader. Forse è dovuto anche all'età bassa dei giocatori".