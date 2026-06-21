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Mina potrebbe lasciare la Serie A. TMW scrive: "Sirene dall'arme dall'Arabia Saudita per il difensore"

Offerta dall'Arabia Saudita per l'ex Fiorentina Mina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2026 16:58
Mina potrebbe lasciare la Serie A. TMW scrive: "Sirene dall'arme dall'Arabia Saudita per il difensore" -
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Possibile futuro in Arabia Saudita per Yerry Mina (31 anni). Il difensore colombiano classe 1994, reduce dalla salvezza con il Cagliari, potrebbe lasciare la Sardegna dopo due anni e mezzo di permanenza sull'isola. Su Mina si starebbe muovendo l'Al Diryah, compagine araba che si è classificata al 3° posto nel campionato di seconda divisione saudita. Così raccontano reporter dal paese del Medio Oriente. Mina è sotto contratto con il Cagliari ancora per due anni, con anche un'opzione di rinnovo. Lo scrive tuttoilmercatoweb.com.

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