Mina potrebbe lasciare la Serie A. TMW scrive: "Sirene dall'arme dall'Arabia Saudita per il difensore"

Offerta dall'Arabia Saudita per l'ex Fiorentina Mina

Possibile futuro in Arabia Saudita per Yerry Mina (31 anni). Il difensore colombiano classe 1994, reduce dalla salvezza con il Cagliari, potrebbe lasciare la Sardegna dopo due anni e mezzo di permanenza sull'isola. Su Mina si starebbe muovendo l'Al Diryah, compagine araba che si è classificata al 3° posto nel campionato di seconda divisione saudita. Così raccontano reporter dal paese del Medio Oriente. Mina è sotto contratto con il Cagliari ancora per due anni, con anche un'opzione di rinnovo. Lo scrive tuttoilmercatoweb.com.