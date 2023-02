Min. Giorgetti contro il Franchi: “I fondi PNRR per il restyling aiutano l’economia?”

Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto in un’intervista al Corriere della Sera dove ha tirato in ballo anche il progetto del nuovo Franchi: “Durante il primo anno di PNRR siamo stati investiti dalle conseguenze della guerra in Ucraina forse ha senso rivedere la scadenza del 2026 almeno di un anno. Progetti? Andate a vedere i progetti finanziati dai comuni italiani con i soldi del Pnrr e chiedetevi se possono aiutare l’economia e crescere. Nel fondo complementare c’è anche uno stadio”.