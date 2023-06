Milik alla Juventus non è ancora fatta, i bianconeri vogliono riscatto solo in caso di Champions

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, prosegue la trattativa tra la Juventus e il Marsiglia per il ritorno di Arkadiusz Milik in bianconero. I bianconeri vorrebbero il polacco in prestito con obbligo di riscatto ma per farlo scattare lo vorrebbero legare alla qualificazione alla prossima Champions League. I transalpini non sono però molto convinti e potrebbero sì accettare la formula, ma legando l’obbligo a obiettivi più facilmente raggiungibili. A questo punto restano ancora le speranze della Fiorentina che spera la rottura della trattativa per poter poi inserirsi sul giocatore.

