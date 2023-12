Milenkovic sicuro: ”Siamo primi nel girone e questa era l’unica cosa che contava stasera”

Intervenuto ai canali ufficiali, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha così commentato la vittoria dei suoi contro il Ferencvaros che è valsa il primato nel girone:

“Rispetto all’anno scorso, siamo arrivati primi nel girone e oggi questo era l’unico obiettivo. Siamo contenti, abbiamo fatto una bella partita e l’obiettivo è stato raggiunto. Venire qua non è facile, anche loro volevano vincere e passare il turno, è stata una partita combattuta e siamo contenti di essere arrivati primi. Fascia di capitano? E’ sempre un orgoglio, un onore, e grazie a questi bellissimi tifosi che ci hanno sostenuto anche oggi: non siamo mai soli. Cerco sempre di dare il massimo ogni partita, era importante non giocare due partite in più. Domenica c’è già un’altra partita, dobbiamo voltare pagina perché è importante per la classifica in Serie A”.

