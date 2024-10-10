Milenkovic: "Premier miglior campionato del mondo, mi piace. Mi sono adattato velocemente"

Nikola Milenkovic ha parlato a fss.rs anche della sua nuova avventura in Premier League: “Penso di essermi adattato velocemente, sappiamo tutti che la Premier League è la migliore al mondo, è un vero...

Nikola Milenkovic ha parlato a fss.rs anche della sua nuova avventura in Premier League: “Penso di essermi adattato velocemente, sappiamo tutti che la Premier League è la migliore al mondo, è un vero piacere giocarci. È molto diverso dalla Serie A, l’intensità è molto più forte con più transizioni offensive e difensive, è fisicamente più impegnativo rispetto al campionato italiano. La Serie A è nota per la tattica, è gioco più di attesa, mentre nel campionato inglese l’aspetto tattico non è così curato. Finora mi sento benissimo, la squadra mi ha accolto benissimo, mi ha aiutato ad adattarmi il più velocemente possibile e di questo sono grato a loro – ha detto Nikola Milenkovic, nominato giocatore del mese dopo le belle partite del Nottingham Forest”.

Infine: "Cosa mi manca dell'Italia? Beh, sicuramente il clima, poi il cibo, che è davvero di prim’ordine, e ripeto, il calcio inglese, cioè il campionato, è il migliore del mondo, che per me è la cosa più importante. Mi piace“.

BERARDI RIVELA: “SE A GENNAIO SARÒ AL 100% E ARRIVERÀ L’OFFERTA GIUSTA ANDRÒ VIA DAL SASSUOLO”

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