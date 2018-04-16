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Milenkovic su Instagram: "Abbiamo fatto del nostro meglio, volevamo vincere. Grazie ai tifosi!"

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic a seguito di Fiorentina-Spal, ha scritto un post su Instagram. Queste le sue dichiarazioni:"Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non abbiamo avuto fortu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2018 08:51
Milenkovic su Instagram: "Abbiamo fatto del nostro meglio, volevamo vincere. Grazie ai tifosi!" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
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Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic a seguito di Fiorentina-Spal, ha scritto un post su Instagram. Queste le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non abbiamo avuto fortuna. Abbiamo dimostrato grande voglia di vincere, ma non ci siamo riusciti. Guardiamo avanti, ci aspetta un'altra grande partita e per questo ringrazio tutti i nostri tifosi per il grande supporto che ogni volta ci date. Forza viola"

 

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