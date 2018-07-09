Milan, altra brutta notizia. Fallita anche la trattiva con Rybolovlev

Altra pessima notizia in casa Milan. Come riporta Il Sole 24 ore il presidente del Milan Li non è riuscito a vendere nemmeno al presidente del Monaco..

È fallito anche l’ultimo tentativo di Yonghong Li di trovare un compratore per il Milan: lo riferisce Il Sole 24 Ore che spiega che il numero uno rossonero non abbia trovato un accordo nemmeno con Dmitrij Rybolovlev, proprietario del Monaco. Dopo quella con Rocco Commisso, è quindi sfumata anche la trattativa con il magnante russo con il quale Mr. Li ha trattato nelle ultime ore a Londra per provare a firmare un contratto preliminare. Il Milan finirà quindi molto presto nelle mani di Elliott: il fondo americano avvierà infatti a breve l'escussione del pegno sulle azioni del Milan che porterà il fondo ad avere il controllo della Rossoneri Lux e quindi del club di via Aldo Rossi. Finisce così l'età cinese del Milan e inizia quella della gestione Elliott.

A scriverlo è quotidiano Il Sole 24