Il calcio è nato in Inghilterra e la passione per il football e la Premier League arde forte anche negli appassionati italiani.

Non sono pochi gli appassionati di calcio inglese nel nostro paese. Infatti oltre a qualche club fisico, sono davvero tanti, tantissimi i gruppi social italiani dedicati al calcio in terra d’Albione.

Football e Premier League, che passione

Il campionato inglese è finito da poco, il titolo è andato al Manchester City, il Liverpool ha sfidato, perdendo, il Real Madrid nella finale di Champions e il Nottingham Forest è tornato in Premier League dopo 23 lunghissimi anni di purgatorio. Se non lo sapete a Milano esiste anche uno storico bar locale intitolato al club dei reds, il più italiano delle squadre inglesi visto che uno dei suoi soprannomi è legato al nostro eroe nazionale, uno dei padri dell’Unità, Giuseppe Garibaldi. Già, la squadra di Brian Clough che riuscì nel miracolo di vincere due coppe dei Campioni partendo dal nullo è conosciuta come “the Garibaldi redd”, i rossi di Garibaldi.

Si può non amare il calcio inglese?

Come si fa a non amare il calcio inglese? Detto questo ci sembra ovvi che ci siano tantissimi siti che mettono a disposizione degli internauti di tutto il globo aggiornamenti in tempo reale sul calcio inglese. Un po’ perché così i tifosi possono soffrire e godere in diretta, un po’ perché, d’altro canto, diventa più facile, per gli appassionati di scommesse online seguire in questo modo tutti i risultati, come si diceva una volta, minuto per minuto.

I migliori siti inglesi dove poter seguire i risultati di calcio

Come già anticipato, di siti del genere se ne trovano tantissimi e ognuno ha le sue preferenze. La nostra lista si basa sull’immediatezza, sulla facilità di utilizzo e sulla quantità di risultati messi a disposizione dell’utenza. I migliori siti, a nostro parere sono: Livescore, Flashcore, Xscores, Soccerstand, Flashcore.mobi e, infine, livescore123.com, ma andiamo a passarli rapidamente in rassegna qui di seguito presentando le loro caratteristiche principali.