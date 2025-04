Sorprese e Delusioni di Squadre e Giocatori della Serie A 2024-2025

Le Sorprese della Serie A: Squadre e Giocatori Fuori dai Radar

Il programma di Serie A 2024-2025 è ormai agli sgoccioli. Quando si sono disputate 32 delle 38 giornate previste, i giochi per la conquista dello scudetto non sono affatto chiusi. Se Inter e Napoli si contenderanno il tricolore nei prossimi appuntamenti, anche la lotta in chiave europa e la battaglia per la salvezza stanno tenendo col fiato sospeso i tifosi di mezza Italia.

In questa stagione alcune squadre si sono rese protagoniste di exploit difficili da pronosticare a inizio campionato. Ipotizzare in anticipo quali team o quali giocatori marcheranno la differenza è essenziale per elaborare schedine vincenti, a prescindere dal tipo di mercato scelto. Gli scommettitori abituali tentano di carpire le tendenze delle partite di Serie A, affidando le loro puntate ai casino online non AAMS oppure ad altre piattaforme dedicate alle scommesse e al gioco d’azzardo.

Le squadre capaci di stupire nel campionato di Serie A

Nonostante qualche delusione impronosticabile alla vigilia, la maggior parte delle compagini ha affrontato il campionato Serie A in modo propositivo, ritagliandosi una posizione in classifica superiore alle attese. In ordine di graduatoria, ecco i team capaci di stupire nel corso della stagione.

Inter : Quando siamo a metà aprile, L’inter è l’unica formazione ancora in corsa in tutte e tre le principali competizioni europee. Favorita per lo scudetto e la Coppa Italia , ha saputo far fronte ai numerosi infortuni grazie ad una rosa profonda ed estremamente competitiva.

Napoli : L’arrivo in panchina di Antonio Conte aveva portato grande entusiasmo nella tifoseria partenopea, ma nessuno poteva immaginare un campionato tanto roseo. Con tre punti di distacco dall’Inter e un calendario Serie A in discesa, il Napoli può sperare in un altro assolo a due anni di distanza dal precedente scudetto.

Bologna : La squadra emiliana ha dato continuità alla splendida annata precedente, prescindendo dal cambio di allenatore. Se si esclude la triste cavalcata in Champions League, i felsinei occupano al momento la quinta posizione in classifica a sole due lunghezze dalla Juventus.

Udinese : I bianconeri si sono resi protagonisti di una prima parte di stagione esaltante, facendo sognare addirittura una insperata qualificazione alle coppe europee. Le ultime uscite hanno ridimensionato le aspettative della vigilia; tuttavia la decima piazza a pari merito con il Torino è risultato che, se confermato, può lasciare soddisfatti tifosi e società.

Como : A ventidue anni di distanza dall’ultima apparizione in Serie A e dopo il fallimento dichiarato nel 2016, il Como ha saputo rialzarsi grazie all’acquisizione del club da parte dei fratelli indonesiani Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono. Attualmente i lombardi vantano 12 punti di margine sulla terzultima: la permanenza nella massima serie è a un passo.

I giocatori che hanno superato le attese

Non è facile individuare quali calciatori abbiano saputo distinguersi più di altri in questi mesi di campionato. La Serie A oggi ospita un gran numero di talenti, ed ha riscoperto giovani italiani che lasciano ben sperare anche per il futuro della Nazionale.

Cogliere il potenziale di un giocatore può essere molto utile anche per gli scommettitori. Presso i portali con licenza ed i migliori casinò online non AAMS, si trovano numerosi mercati che offrono quote sul singolo uomo.

Ad esempio per quanto concerne le puntate relative ai marcatori, oppure gli eventuali cartellini sbandierati dall’arbitro durante un incontro. Ecco i top player migliori del campionato attuale.

Mateo Retegui (Atalanta) : Il centravanti della Dea è l’attuale capocannoniere della prima divisione, forte di 23 marcature. Anche con la maglia azzurra sta scalando le gerarchie, partendo da titolare in numerose occasioni.

Moise Kean (Fiorentina) : La punta classe 2000 si è riscoperto una pedina fondamentale nello scacchiere della viola. Dopo la lunga e talvolta burrascosa esperienza alla Juve, ha saputo cambiare marcia e diventare inamovibile nella formazione di mister Palladino.

Evan N’Dicka (Roma) : Il francese naturalizzato ivoriano è il punto di riferimento della difesa giallorossa già dalla precedente stagione. Con tutti e tre gli allenatori alternatisi sulla panchina della lupa in questi mesi, ha ricevuto una maglia da titolare nella quasi totalità delle circostanze.

Riccardo Orsolini (Bologna) : Protagonista di 11 gol in 24 partite di Serie A, è una delle punte di diamante dell’attacco rossoblù. Le ultime prestazioni hanno stimolato il dibattito pubblico su una eventuale convocazione in Nazionale: con tutta probabilità lo vedremo presto indossare i colori dell’Italia.

Nicolò Barella (Inter) : Difficile individuare un giocatore interista che non stia ben figurando in questo campionato. Barella è la chiave del centrocampo nerazzurro, riferimento assoluto della formazione guidata da Simone Inzaghi. Le sue prestazioni sono costantemente sopra la media.

Romelu Lukaku (Napoli) : Voluto fortemente da Antonio Conte, visto il sodalizio tra i due negli anni passati, il belga non ha disatteso le aspettative e sta guidando a suon di gol i partenopei verso la prima posizione nella classifica di Serie A.

Calciatori di Serie A che hanno aumentato di più il valore di mercato

Anche in questa stagione di Serie A, alcuni giocatori sono riusciti a far lievitare a dismisura il proprio valore di mercato. Complici prestazioni sopra le righe, certi cartellini hanno subito impennate milionarie che faranno la fortuna dei club di appartenenza. Vediamo di chi si tratta.

Calciatore Squadra Aumento del valore Valore attuale Samuel Mbangula Juventus +6 milioni 14 milioni Koni De Winter Genoa +5 milioni 13 milioni Omar Solet Udinese +6 milioni 14 milioni Angelino Roma +7 milioni 15 milioni Nikola Krstovic Lecce +8 milioni 14 milioni Renato Veiga Juventus +8 milioni 18 milioni Denzel Dumfries Inter +8 milioni 28 milioni Alberto Costa Juventus +9 milioni 10 milioni Manu Konè Roma +9 milioni 35 milioni Pietro Comuzzo Fiorentina +10 milioni 25 milioni

Squadre che hanno deluso le attese

Compagini illustri come Milan e Juventus non sono state in grado di centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Anche nei bassifondi della classifica di Serie A troviamo sorprese in negativo come Monza ed Empoli, sempre più vicine alla seconda divisione.

Per gli scommettitori è stato assai difficile rintracciare i segnali di queste debacle. Nessuno avrebbe scommesso presso un casinò non AAMS o su altri siti di betting che il Milan fosse tanto in basso nella graduatoria, oppure che la Juventus avrebbe collezionato ben 14 pareggi in 32 partite. Questi sono i quattro team che più di altri hanno tradito le speranze dei tifosi.

Juventus : L’entusiasmo per l’arrivo in panchina di Thiago Motta era alle stelle nella fase di precampionato. La precoce eliminazione dalla Champions League e il rischio di non centrare il quarto posto è costata il posto all’allenatore ex Bologna, sostituito dal neo arrivato Tudor.

Milan : Eccezion fatta per la straordinaria cavalcata in Supercoppa, il Milan ha arrancato sin dalle prime battute del campionato come testimonia l’esonero di Paulo Fonseca. Sérgio Conceição non ha saputo invertire la tendenza: i diavoli, attualmente noni, rischiano di non vedere l’Europa nell’annata ventura.

Empoli : I toscani hanno approcciato la Serie A nel modo giusto, navigando a gonfie vele sino al mese di novembre. Poi il blackout. L’Empoli ha stabilito un nuovo record in negativo con 17 partite senza vittorie, e si trova al momento in penultima posizione.

Monza : Reduci da una grande stagione nel 2023-2024, i lombardi sono a un passo dalla retrocessione. Il campionato ha regalato solo 2 vittorie e 9 pareggi agli alfieri di Alessandro Nesta: la retrocessione è quasi certa.

Calciatori della Serie A 2024-2025 con basso rendimento

Calcolando il punteggio medio dei giocatori, fornito dai principali quotidiani sportivi, è piuttosto facile individuare coloro che più di altri non si sono dimostrati all’altezza della situazione nell’arco del campionato Serie A 2024-2025.

Calciatore Squadra Punteggio medio Domagoj Bradaric Hellas Verona 5.27 Jackson Tchatchoua Hellas Verona 5.50 Antoine Makoumbou Cagliari 5.58 Balthazar Pierret Lecce 5.58 Andrea Carboni Monza 5.58 Gianluca Gaetano Cagliari 5.61 Emerson Royal Milan 5.62 Tomas Suslov Hellas Verona 5.62 Antonio Sanabria Torino 5.63 Tete Morente Lecce 5.64

Gli amanti delle scommesse sul singolo giocatore devono tener d’occhio questo dato prima di puntare su casinò online non AAMS o su piattaforme dotate di licenza. Tanti elementi di squadre importanti hanno vissuto una stagione da incubo, disattendendo le ambizioni di aficionados e gambler. Ecco i punteggi medi dei giocatori peggiori, considerando il periodo tra fine agosto e inizio marzo.