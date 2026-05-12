Miccoli: "Insulti a Falcone? Ho sbagliato e sono stato stupido, sono contento di esserne uscito finalmente"

Ospite di Sportitalia, l'ex calciatore della Fiorentina Fabrizio Miccoli è tornato a riflettere sul periodo più buio della sua vita, segnato dalla condanna per le frasi ingiuriose su Giovanni Falcone emerse da alcune intercettazioni:

«Riconosco di essere stato uno sciocco a pronunciare quelle parole. Ho scontato sei mesi e mezzo di reclusione: dopo essermi costituito a Rovigo, sono stato trasferito a Vicenza e ho poi affrontato due anni e mezzo di affidamento ai servizi sociali. In questo tempo mi sono dedicato completamente ai giovani della mia Accademia e della mia scuola calcio».

Miccoli ha poi descritto la sua esperienza all'interno del sistema carcerario, sottolineando l'incredulità degli altri detenuti nel vederlo lì:

«Dietro le sbarre mi hanno trattato con estremo rispetto, cercando sempre di mettermi a mio agio. Molti, vedendomi, restavano stupiti e mi chiedevano cosa ci facessi lì insieme a loro. Ho cercato di far trascorrere il tempo tra partite a carte e televisione, anche se non è stato un percorso semplice da affrontare. Oggi però quel capitolo è concluso: sono sereno e felice per come sto vivendo la mia vita attuale».