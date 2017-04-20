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Miccoli: "Grande lavoro su Chiesa. Pioli buon allenatore"

Radio Bruno ha raccolto alcune dichiarazioni dell'ex Fiorentina, ma anche Juventus, Palermo e Lecce, Fabrizio Miccoli. Il fantasista pugliese ha commentato l'ascesa di Federico Chiesa e ha voluto dire...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2017 20:15
Miccoli: "Grande lavoro su Chiesa. Pioli buon allenatore" - PALERMO, ITALY - MAY 19: Fabrizio Miccoli of Palermo salutes his fans after the Serie A match between US Citta di Palermo and Parma FC at Stadio Renzo Barbera on May 19, 2013 in Palermo, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
PALERMO, ITALY - MAY 19: Fabrizio Miccoli of Palermo salutes his fans after the Serie A match between US Citta di Palermo and Parma FC at Stadio Renzo Barbera on May 19, 2013 in Palermo, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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Radio Bruno ha raccolto alcune dichiarazioni dell'ex Fiorentina, ma anche Juventus, Palermo e Lecce, Fabrizio Miccoli. Il fantasista pugliese ha commentato l'ascesa di Federico Chiesa e ha voluto dire la sua sul possibile approdo di Stefano Pioli sulla panchina viola... "Chiesa mi ha colpito. Penso che abbia stupito tutti, in società sono stati bravi, e anche il mister. Pioli? Io a Palermo l'ho avuto per un po', mi pare che da quando è all'Inter stia dimostrando di essere un buon allenatore. Gli auguro di far bene, sia all'Inter che a Firenze. Sabato sarà una grande sfida: entrambe sono ancora in corsa per gli obiettivi, perciò non devono mollare".

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