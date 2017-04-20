Miccoli: "Grande lavoro su Chiesa. Pioli buon allenatore"

Radio Bruno ha raccolto alcune dichiarazioni dell'ex Fiorentina, ma anche Juventus, Palermo e Lecce, Fabrizio Miccoli. Il fantasista pugliese ha commentato l'ascesa di Federico Chiesa e ha voluto dire...

Radio Bruno ha raccolto alcune dichiarazioni dell'ex Fiorentina, ma anche Juventus, Palermo e Lecce, Fabrizio Miccoli. Il fantasista pugliese ha commentato l'ascesa di Federico Chiesa e ha voluto dire la sua sul possibile approdo di Stefano Pioli sulla panchina viola... "Chiesa mi ha colpito. Penso che abbia stupito tutti, in società sono stati bravi, e anche il mister. Pioli? Io a Palermo l'ho avuto per un po', mi pare che da quando è all'Inter stia dimostrando di essere un buon allenatore. Gli auguro di far bene, sia all'Inter che a Firenze. Sabato sarà una grande sfida: entrambe sono ancora in corsa per gli obiettivi, perciò non devono mollare".