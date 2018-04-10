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Mezzo mondo guarda la Fiorentina: il Guardian è allibito. L'analisi del quotidiano britannico

Sulla Fiorentina sono indirizzati alcuni degli occhi più importanti della stampa mondiale. Ad esempio, il Guardian si è soffermata sulle sei vittorie consecutive che la Fiorentina ha raggiunto nel nom...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2018 10:59
Mezzo mondo guarda la Fiorentina: il Guardian è allibito. L'analisi del quotidiano britannico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Sulla Fiorentina sono indirizzati alcuni degli occhi più importanti della stampa mondiale. Ad esempio, il Guardian si è soffermata sulle sei vittorie consecutive che la Fiorentina ha raggiunto nel nome di Astori. In particolare, la testata britannica evidenzia come la Fiorentina sia così spietata in campo perché sta cercando di superare il dolore attraverso i risultati positivi. Ed è questa la realtà della squadra viola, che dopo la tragedia si è saputa unire talmente tanto da diventare un gruppo con un potenziale sportivo superiore a qualsiasi aspettativa.

La Nazione

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