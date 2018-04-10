Mezzo mondo guarda la Fiorentina: il Guardian è allibito. L'analisi del quotidiano britannico

Sulla Fiorentina sono indirizzati alcuni degli occhi più importanti della stampa mondiale. Ad esempio, il Guardian si è soffermata sulle sei vittorie consecutive che la Fiorentina ha raggiunto nel nom...

Sulla Fiorentina sono indirizzati alcuni degli occhi più importanti della stampa mondiale. Ad esempio, il Guardian si è soffermata sulle sei vittorie consecutive che la Fiorentina ha raggiunto nel nome di Astori. In particolare, la testata britannica evidenzia come la Fiorentina sia così spietata in campo perché sta cercando di superare il dolore attraverso i risultati positivi. Ed è questa la realtà della squadra viola, che dopo la tragedia si è saputa unire talmente tanto da diventare un gruppo con un potenziale sportivo superiore a qualsiasi aspettativa.

La Nazione