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Messi lascia la nazionale argentina: " Non ho più nulla da dare,mi mancherà sentirvi tutti dall'interno"

L'emozionante lettera di addio alla nazionale argentina di Lionel Messi che abbandona la Nazionale dopo un ventennio molto intenso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2026 19:49
Messi lascia la nazionale argentina: " Non ho più nulla da dare,mi mancherà sentirvi tutti dall'interno" -
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Lionel Messi ha annunciato il suo addio alla Nazionale argentina. La finale del Mondiale appena concluso sarà dunque l’ultima partita del fuoriclasse con la maglia dell’Albiceleste. A comunicare la decisione è stato lo stesso Messi, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel quale ha spiegato i motivi che lo hanno portato a mettere fine alla sua lunga e straordinaria avventura con la Nazionale.

"Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il ​​mio ritiro dalla Nazionale… È stata una decisione che mi ha ferito profondamente, e continua a farlo, ma capisco che sia il momento giusto.
Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare, e inoltre ci sono dei giovani talenti che stanno crescendo e che meritano di essere qui. Grazie per tutto l'amore e il supporto che mi avete dimostrato in questi 20 anni. Mi mancherà sentirvi tutti dall'interno.
Ora sarò uno di voi, a fare il tifo e a sostenervi da bordo campo (nella buona e nella cattiva sorte, ancora di più). Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo bellissimo ma difficile percorso. Grazie a ogni singolo allenatore, compagno di squadra e dirigente con cui ho avuto il privilegio di condividere questa esperienza. Porto con me ricordi e momenti indimenticabili. Me ne vado con la serenità e l'orgoglio di aver regalato a voi, insieme ai miei compagni di squadra, momenti davvero da sogno. È stato incredibile vivere tutto questo con voi. Vi voglio bene! Grazie Dio, per avermi reso argentino. Forza Argentina!"

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