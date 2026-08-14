Mercato viola, investimenti da record: tre nuovi acquisti tra i più costosi della storia

Pellegrino, Atta e Oulai si inseriscono tra gli investimenti più onerosi nella storia del club

Il mercato della Fiorentina di quest’anno è stato particolarmente attivo, ma anche molto oneroso dal punto di vista economico. A confermarlo sono gli investimenti effettuati dalla società viola, che ha inserito ben tre dei cinque acquisti più costosi della propria storia proprio in questa campagna acquisti.

Al quinto posto della classifica troviamo Pellegrino, acquistato per 22,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus. Davanti a lui c’è Atta, che si piazza al terzo posto con un investimento da 25 milioni di euro, mentre Oulai occupa la seconda posizione, con i 26 milioni di euro versati dalla Fiorentina.

Al quarto posto troviamo Piccoli, pagato 25 milioni lo scorso anno e appena ceduto al Bologna. In testa alla classifica resta invece Nico Gonzalez, acquistato per 27 milioni di euro.

Numeri che confermano quanto la Fiorentina abbia investito in questa stagione.