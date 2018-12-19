Mercato, si cerca il doppio colpo. In arrivo un terzino ed un centrocampista?
Come si legge su La Nazione, Corvino potrebbe mettere a disposizione di Pioli St. Juste, difensore classe 1996 del Feyenoord, impiegato qualche volta anche come cursore di fascia destra. L’affare potr...
Come si legge su La Nazione, Corvino potrebbe mettere a disposizione di Pioli St. Juste, difensore classe 1996 del Feyenoord, impiegato qualche volta anche come cursore di fascia destra. L’affare potrebbe concludersi sulla base del prestito per poi discutere tutto a giugno. Il giocatore è indicato da molti addetti ai lavori come potenziale futuro campione.
Per quanto riguarda il centrocampo, torna di moda il nome di Szymon Zurkowski, classe 1997, attualmente con il Gornik Zarbze, club polacco della massima serie. Anche lui un giovanissimo, che gioca in mezzo al campo, con buone qualità, nel giro della nazionale Under 21. Dovrebbe poter essere pronto per giocare in Serie A