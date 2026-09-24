Mercato chiuso in Giappone, ma non è ancora finita: occhio agli Emirati Arabi e alle ultime finestre aperte

l mercato asiatico ha chiuso i battenti, ma restano ancora diverse possibilità per piazzare giocatori all'estero, in special modo occhio all'Asia

Si è chiusa da qualche ora la finestra di mercato in Giappone, ma per i club europei non sono ancora terminate tutte le possibilità di operare all'estero. Restano infatti aperte alcune finestre internazionali, con particolare attenzione agli Emirati Arabi.

ASIA E AFRICA - La prossima scadenza: negli Emirati Arabi il mercato resterà aperto fino al 28 settembre, mentre in Vietnam ci sarà tempo fino al 30 settembre. Per quanto riguarda il continente africano, il mercato delle Comore chiuderà il 30 settembre, quello della Libia il 6 ottobre, quello dell'Etiopia il 18 ottobre e infine quello del Senegal il 23 ottobre. Occhio dunque soprattutto agli Emirati: dopo la chiusura del mercato giapponese, è ancora una delle finestre da monitorare per eventuali movimenti.