Mencucci: "Servizio di report sulla Juve inquietante. Se fossi il presidente della FIGC..."

A margine dell'evento di parternship tra Fiorentina e Montezemolo, il presidente della Fiorentina Women's, Sandro Mencucci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Devo dire che il servizio di Report...

A margine dell'evento di parternship tra Fiorentina e Montezemolo, il presidente della Fiorentina Women's, Sandro Mencucci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Devo dire che il servizio di Report sulla Juventus è stato inquietante. Non sapevano nulla ma avevamo letto qualcosa sui giornali. Sono rimasto per oltre quaranta minuti a bocca aperta, perché non avrei mai pensato che potessero succedere queste cose. Sono rimasto sbalordito e a questo punto penso che questo possa essere un punto di partenza per ripulire le cose sbagliate che ci sono nel calcio. Gravina presidente Figc? Bisgona proseguire nello sviluppo del calcio femminile. Farei un provvedimento forte se fossi io il presidente dicendo che se vuoi giocare in Serie A devi avere per forza una squadra femminile. Tutti la dovrebbero avere".