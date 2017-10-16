Mencucci: "Babacar giocatore importante, in estate rifiutata offerta importante.."

A Casaviola ha parlato il presidente della Fiorentina Women's Sandro Mencucci. Queste le sue parole su Babacar

A Casaviola ha parlato il presidente della Fiorentina Women's Sandro Mencucci. Queste le sue parole su Babacar: “Babacar non è un caso. E’ un calciatore stimato dalla Fiorentina e quando entra spesso fa bene. Gli ultimi giorni di mercato abbiamo ricevuto un’offerta molto importante per Babacar dalla Premier League. L’abbiamo rifiutata perchè ci crediamo.”