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Mencucci: "Babacar giocatore importante, in estate rifiutata offerta importante.."

A Casaviola ha parlato il presidente della Fiorentina Women's Sandro Mencucci. Queste le sue parole su Babacar

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 11:51
Mencucci: "Babacar giocatore importante, in estate rifiutata offerta importante.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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A Casaviola ha parlato il presidente della Fiorentina Women's Sandro Mencucci. Queste le sue parole su Babacar: “Babacar non è un caso. E’ un calciatore stimato dalla Fiorentina e quando entra spesso fa bene. Gli ultimi giorni di mercato abbiamo ricevuto un’offerta molto importante per Babacar dalla Premier League. L’abbiamo rifiutata perchè ci crediamo.”

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