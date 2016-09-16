Meggiorini eroe, salva nella notte una ragazza dallo stupro del suo fidanzato

L'eroe nella notte di Verona, è Riccardo Meggiorini che salva una ragazza dallo stupro

Da oggi lo chiameranno il centravanti gentiluomo, di sicuro andrebbe premiato dal Comune di Verona per un gesto che dovrebbe essere normale e invece di questi tempi è quasi eroico. Riccardo Meggiorini, attaccante del Chievo Verona, la notte scorsa ha salvato una ragazza dalle grinfie del suo fidanzato che la stava picchiando e strappando i vestiti con intenzioni drammaticamente facili da immaginare.

Accade tutto intorno alle 2.30 in uno dei quartieri centrali di Verona. Meggiorini viene svegliato dalle grida di una donna, si affaccia alla finestra del suo appartamento e assiste a una scena drammatica, con questa ragazza che cerca di difendersi dalla violenza di un tipo che le sta addosso. In un attimo il 31enne goleador del Chievo dice alla compagna di chiamare i carabinieri e lui intanto si precipita in strada, ma la sua presenza non serve a calmare la furia dell'uomo contro la fidanzata. Allora Meggiorini usa quello scatto che di solito gli serve per saltare i difensori e invece stavolta ha un senso diverso, piomba sull'aggressore, gli dà una violenta spallata che lo fa volare a terra. A quel punto c'è un corpo a corpo tra i due, ma il giocatore riesce a immobilizzare l'altro fino all'arrivo dei carabinieri. Che portano via l'uomo. A terra resta la ragazza in lacrime, con i vestiti strappati, sconvolta per quello che era appena avvenuto e ancor più di quello che sarebbe potuto accadere senza l'intervento del centravanti gentiluomo. Lei non sa chi è o cosa fa nella vita quel ragazzo che non ha esitato ad avventarsi sul fidanzato-aggressore, diventa semplicemente il suo salvatore.

Per le donne tutte, è un'altra prova che per fortuna c'è chi non si volta dall'altra parte. Per Meggiorini, il gol più bello della carriera.

Repubblica.it