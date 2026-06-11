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Media Foot: "Il Nizza ci riprova per Richardson. I francesi vorrebbero il centrocampista in prestito"

Dopo l'esperienza negativa col Copenaghen, il classe 2004 farà rientro a Firenze, ma il suo futuro difficilmente sarà in viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2026 15:39
Media Foot: "Il Nizza ci riprova per Richardson. I francesi vorrebbero il centrocampista in prestito" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Amir Richardson sarà ancora oggetto del mercato in uscita della Fiorentina: dopo il prestito al Copenaghen, sembra che il classe 2004 sia pronto a fare nuovamente le valigie per un altro prestito.

Come riporta Media Foot, sul centrocampista ci sarebbe l'interessamento del Nizza: i rossoneri, già nelle scorse sessioni di mercato avevano provano a imbastire una trattativa con la Fiorentina, ma non si è mai concretizzato nulla.

Quest'estate però potrebbe essere la volta buona: il club francese lo vorrebbe con la formula del prestito, col giocatore che dunque farebbe ritorno in Ligue 1 dopo le esperienze con il Le Havre e Reims.

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