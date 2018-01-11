Mazza (Le Coq Sportif): "Stiamo già lavorando alle nuove maglie, sempre legate ai quartieri"

Massimo Mazza, Country Manager di Le Coq Sportif presente alla rassegna fiorentina di Pitti Uomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di violachannel.tv: “Sono molto contento delle divise...

Massimo Mazza, Country Manager di Le Coq Sportif presente alla rassegna fiorentina di Pitti Uomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di violachannel.tv: “Sono molto contento delle divise che abbiamo inaugurato in estate. Era un progetto che abbiamo fortemente voluto e che abbiamo realizzato grazie all’aiuto di tutti: in particolare del Calcio Storico, del Comune e della Fiorentina".

Prosegue sulle vendite: "Il feedback e le vendite sono andate oltre le aspettative: non era scontato questo successo commerciale. Stiamo già lavorando per le prossime collezioni che saranno sempre inerenti ai quattro quartieri di Firenze".