Di Mauro: "Pioli contro Iachini? La calma se la vede con l'ignoranza. Io faccio il tifo per..."

L'ex viola Fabrizio Di Mauro ha parlato del prossimo scontro tra Fiorentina e Sassuolo, a Tmw:“Faccio una battuta: si affronteranno la calma e l’equilibrio dell’uno contro l’ignoranza dell’altro. Sono...

A cura di Redazione Labaroviola 30 novembre 2017 16:50

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli

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