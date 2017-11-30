Di Mauro: "Pioli contro Iachini? La calma se la vede con l'ignoranza. Io faccio il tifo per..."
L'ex viola Fabrizio Di Mauro ha parlato del prossimo scontro tra Fiorentina e Sassuolo, a Tmw:“Faccio una battuta: si affronteranno la calma e l’equilibrio dell’uno contro l’ignoranza dell’altro. Sono...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2017 16:50
L'ex viola Fabrizio Di Mauro ha parlato del prossimo scontro tra Fiorentina e Sassuolo, a Tmw:
“Faccio una battuta: si affronteranno la calma e l’equilibrio dell’uno contro l’ignoranza dell’altro. Sono due miei grandi amici e anche se faccio il tifo per la Fiorentina vorrei che prendessero punti entrambi. Chi preferisco? Sono due tecnici preparatissimi e che allenano da tanto in A, particolare da non sottovalutare. Se dico che preferisco Iachini, Pioli non mi parla più. Se dico meglio Pioli, Iachini mi mena".