Mauro lancia la Fiorentina: “Può inserirsi tra le grandi italiane, spero faccia bene. Avevo un debole per Barone”

L’ex calciatore ha commentato positivamente le ambizioni della Fiorentina, per poi ricordare con affetto l’ex dirigente Joe Barone

La Fiorentina, reduce da una stagione non esaltante, sta lavorando attivamente sul mercato con l’obiettivo di riportare entusiasmo nella piazza viola. Dello stesso avviso è Massimo Mauro che, nonostante il suo passato da bandiera della Juventus, ha promosso il lavoro di Paratici, augurandosi di vedere la Fiorentina competere per le prime posizioni. Queste le sue parole rilasciate a Gazzetta.it:

"L’Inter e il Napoli sono molto più avanti della Juventus. I bianconeri giocheranno con Roma, Como e Milan per il terzo, quarto e quinto posto. Spero si inserisca nel giro anche la Fiorentina”.

Mauro ha poi ricordato l’ex presidente Joe Barone, soffermandosi anche sul presente viola e sulle figure di Paratici e Grosso.

“Ho speranze sui viola, anche se quando cambi molto c’è bisogno di tempo. Avevo un debole per Barone e adesso auguro il meglio alla coppia Paratici-Grosso”.