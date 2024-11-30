Labaro Viola

Matthaus: "Fiorentina e Lazio le sorprese, ma forse la più forte è diventata l'Atalanta"

Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Lothar Matthäus, storico ex centrocampista nerazzurro, ha così parlato di Fiorentina e Inter in vista della sfida di domani al Franchi (ore 18....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2024 15:45
Matthaus: "Fiorentina e Lazio le sorprese, ma forse la più forte è diventata l'Atalanta" -
News
Condividi

Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Lothar Matthäus, storico ex centrocampista nerazzurro, ha così parlato di Fiorentina e Inter in vista della sfida di domani al Franchi (ore 18.00): "Inter? Sì, la seguo in generale, soprattutto la domenica in tv quando sono a casa. Il vostro calcio (Serie A) continua a crescere e il campionato è molto equilibrato, con le sorprese Lazio e Fiorentina e il ritorno del Napoli. Ma, da quello che vedo da fuori, forse la squadra più forte è diventata l’Atalanta, basti vedere quel che fa anche in Champions".

DAL VIOLA PARK: QUARTA E MANDRAGORA REGOLARMENTE IN GRUPPO. FILTRA OTTIMISMO PER GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/dal-viola-park-quarta-adli-e-mandragora-regolarmente-in-gruppo-ottimismo-per-gudmundsson/278933/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok