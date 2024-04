Materazzi: “Mancini? i suoi tifosi lo amano, i rivali lo odiano, significa essere veri”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale ha parlato del momento speciale di Gianluca Mancini e del suo rendimento alla Roma. Ecco le sue parole:

Materazzi, è stato suo il primo messaggio a Gianluca dopo la rete in Europa League?

“Non gli scrivo tanto…Penso non serva, soprattutto quando hai un rapporto come il nostro: solido, di stima e affetto, costruito negli anni. Sono semplicemente contento del percorso che sta facendo: sta raccogliendo ciò che merita“.

Si ricorda la prima volta che l’ha incontrato?

“Giocava a Perugia, altra cosa che ci unisce. Mi chiama Renzo Luchini, un leggendario massaggiatore, e mi fa: “Qua c’è uno che impazzisce per te, sei il suo idolo e si è pure tatuato il 23”. Sono andato a incontrarlo, gli ho portato la maglia e da lì è nato tutto: ho visto una luce speciale. Ora è romanista, ma a quei tempi per lui esisteva solo l’Inter…“.

In cosa consiste quella luce?

“Nel fatto che tira dritto per la sua strada. Anche se crea controversie, fa discutere e finisce per dividere, lui non cambia: i suoi tifosi lo amano, i rivali lo odiano, proprio come succedeva a me. E’ una dote, significa essere veri. E poi è un ragazzo buono come il pane: mai confondere il campo e quello che succede fuori“.

Concorderà, però, che il suo pupillo a volte è un po’ spigoloso, anche se è migliorato molto.

“Quello è carattere, qualcosa difficile da cambiare. Ma si matura col tempo e riuscire a correggere certi errori è segno di intelligenza. Non parlatemi, però, della bandiera sventolata dopo aver vinto il derby: quello è uno sfottò che finisce lì, inutile ingigantirlo. E avrei detto lo stesso anche se un giocatore laziale lo avesse fatto a lui“.

Lo riporta calciomercato.com

