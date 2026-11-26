L'analisi Mastantuono si prende sulle spalle la Fiorentina. Ma giocare lontano dall'area lo rende meno decisivo

Mastantuono da solo le partite non le vince, non le può vincere, e forse nell'equivoco ci siamo cascati un po’ tutti. Di sicuro ci prova con impegno e caparbietà

Non è per un numero di tre cifre pesante come un macigno che ha scritto quello che ha scritto, eppure se così fosse anche per un pezzetto non farebbe altro che aumentare stima e considerazione: per il giovane uomo Franco più che per il calciatore Mastantuono. «Voglio chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina, questa squadra si risolleverà e siamo tutti uniti, più che mai».

RESPONSABILITÀ. Parole del talento argentino affidate ai social come funziona adesso e come fa uno che vuol spedire un messaggio diretto, mettendoci la faccia nel momento della difficoltà e della delusione mista a rabbia, perché scrivere quelle cose dopo il 3-0 subìto a Monza è metterci la faccia: nella consapevolezza di chi e che cosa rappresenti e soprattutto delle aspettative di una città e di un popolo. E non importa se hai diciannove anni, se c’è una fila lunga così di gente a cui toccava e tocca farsi carico delle responsabilità, questo era il momento di fare quello che ha fatto: Franco Mastantuono non dimentica il muro di persone che s’è trovato di fronte all’aeroporto di Peretola quando è arrivato a Firenze lo scorso 6 agosto e il pensiero gli è venuto probabilmente spontaneo, sicuramente sentito, senza ruffianerie di comodo, senza compromessi e tornaconto. Per questo i tifosi viola gli vogliono bene, riconoscendogli il senso di appartenenza alla comunità che scalda sempre il cuore e da queste parti ancora di più.

CONCRETEZZA. Al di là delle cose di campo, l’unico deputato a tracciare la linea sottile che fa tutta la differenza di questo mondo: di qua il successo, di là l’insuccesso. Di qua la gratificazione, di là frustrazione. A proposito: Mastantuono da solo le partite non le vince, non le può vincere, e forse nell'equivoco ci siamo cascati un po’ tutti. Di sicuro ci prova con un impegno e una caparbietà che lo fanno appunto apprezzare dai sostenitori della Fiorentina, ma c’è un numero tutto suo (di Masta) e suo malgrado a condizionarlo: 189. Sono i palloni persi, chiaramente e nettamente in cima alla lista dei calciatori di Vanoli. Se è vero che il rischio è connesso al modo che ha di giocare con la partenza in dribbling per cercare poi l’assist o il tiro, è anche vero che sono tanti, tantissimi, troppi, e le tre “grandi occasioni” (di cui una soltanto sfruttata), contro le quattro di Pellegrino e le otto addirittura di Njie, dimostrano all’atto pratico che fa un monte di fatica per poco o nulla. Molto meglio va quando è in area avversaria con cinquantasei passaggi riusciti (il secondo della Fiorentina è Fagioli con quarantadue), ma se Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio si chiedeva perché la squadra viola non contasse sui cross di Mastantuono, e di riflesso perché Mastantuono non li mettesse a disposizione (ad esempio) dello stesso Pellegrino che ne ha bisogno, ecco la risposta: sono stati appena undici quelli tentati dall’argentino e soltanto due riusciti. Il fatto che giochi a destra lui di piede mancino è un’altra risposta che merita una riflessione per mettere (e mettersi) l’ex Real Madrid nella condizione di poter incidere come vuole: le scuse significano quello.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport