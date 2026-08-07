Mastantuono: "Ringrazio i tifosi per l'affetto al mio arrivo. Combatterò per i nostri obiettivi"

Le prime parole di Mastantuono

Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo del comunicato ufficiale, queste sono le sue prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club viola:



"È un giorno molto speciale per me, avevo molta voglia di venire qua e mi sta piacendo molto. Ho scelto la Fiorentina perché una squadra con molta storia ed ero davvero molto entusiasta di giocare per un club così importante.



Il Viola Park? È incredibile, un centro sportivo bellissimo, dove le persone sono molto gentili e disponibili, e questo ti fa stare bene. Se conoscevo i miei compagni? Ho avuto l'opportunità di incontrarne alcuni e salutarli. Sono stati molto gentili con me e questo mi rende felice.



Ho parlato con il mister. Ad essere onesto mi ha accolto nel modo migliore e spero di allenarmi presto per giocare. Le mie principali caratteristiche? Penso siano quelle di un giocatore offensivo, che arriva spesso nell'area avversaria e mi piacerebbe migliorare nella parte difensiva. So che qui in Italia si lavora molto su questo aspetto e mi piacerebbe migliorarlo.



Se ho parlato con gli argentini che hanno giocato qui? Sì, ho parlato con diversi ragazzi e mi hanno consigliato di venire a giocare qui. Mi avevano parlato molto bene della società, per cui è stato anche questo un motivo per cui ho scelto la Fiorentina. Sono pronto per iniziare.



Un messaggio per i tifosi? Grazie per l'affetto che ho ricevuto ieri quando sono arrivato e voglio che sappiate che combatterò e lotterò per raggiungere i nostri obiettivi."