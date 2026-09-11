Mastantuono: "Per me è un onore entrare nella storia della Fiorentina. Contento per il gol e la vittoria"

Al termine della partita Mastantuono ha parlato ai microfoni di DAZN

Autore di una tripletta e MVP della gara, Franco Mastantuono ha commentato ai microfoni di DAZN così la vittoria a Venezia:

"Per me è un onore entrare nella storia di questo club prestigioso. Oggi abbiamo dato tutto, abbiamo fatto una grande partita. Sono contento per la vittoria oltre che per il gol.

Fagioli ha fatto una partita incredibile, ma come tutti. Ci meritavamo una vittoria come questa, sono contento di aver vinto in questo modo".