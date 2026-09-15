Mastantuono incanta Firenze e si avvicina alla Nazionale: l'argentino è tra i pre-convocati di Scaloni

Franco Mastantuono figura tra i preconvocati della Nazionale argentina del CT Scaloni

Franco Mastantuono è tra i giocatori pre-convocati dall’Argentina in vista della prossima sosta per le Nazionali.

Una possibile chiamata che arriva pochi giorni dopo la straordinaria tripletta realizzata a Venezia, con cui il talento argentino ha trascinato i viola alla vittoria e ha dato una risposta importante dopo un avvio di stagione complicato. La prestazione al Penzo ha acceso ulteriormente i riflettori sul classe 2007, confermando le qualità per le quali la Fiorentina ha deciso di puntare su di lui.

Ora per Mastantuono potrebbe arrivare anche una nuova occasione con l'Argentina. La Nazionale di Lionel Scaloni potrebbe infatti convocarlo nuovamente, dopo avergli fatto vivere l'esordio internazionale il 5 giugno 2025 contro il Cile. Una chiamata che rappresenterebbe un'ulteriore soddisfazione personale e un riconoscimento importante dopo l'impatto avuto con la maglia viola.