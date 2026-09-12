Mastantuono incanta con la Fiorentina: Vinicius, Bellingham e altri si inchinano alla tripletta

Alcuni giocatori del Real Madrid commentano sui social la tripletta di Mastantuono

La tripletta di Franco Mastantuono contro il Venezia non è passata inosservata nemmeno a Madrid. Il giovane argentino, protagonista assoluto nel 4-2 della Fiorentina, ha ricevuto diversi messaggi di affetto da parte di alcuni giocatori del Real Madrid. Tra i primi a celebrare la sua prestazione ci sono stati Jude Bellingham, Éder Militão, Vinicius Jr. e Dean Huijsen, che hanno commentato sui social la serata da protagonista del classe 2007.

I tre gol segnati al Venezia hanno fatto il giro del mondo e gli ex compagni non hanno perso l'occasione per celebrare il talento argentino.