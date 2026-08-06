"Mastantuono ha lasciato presto il River Plate, non so se può reggere la pressione di Firenze"

Il procuratore ha parlato del giocatore argentino

L'agente di mercato Vincenzo Morabito si è espresso ai microfoni di Radio Sportiva per fare il punto sul passaggio di Mastantuono alla Fiorentina, cogliendo l'occasione anche per valutare l'operazione Alajbegovic condotta dalla Juventus.

Il fattore adattamento in Europa

Analizzando il percorso dell'argentino, il procuratore ha espresso qualche perplessità sui tempi del suo sbarco nel vecchio continente: «Mastantuono alla Fiorentina? Secondo me ha lasciato il Sudamerica prematuramente e con troppa foga. Spesso l'entourage e le famiglie spingono per incassare subito, un po' come capitato a Prestianni quando è andato al Benfica. Il problema è che al loro arrivo in Europa l'impatto si rivela complicato e confermarsi non è affatto scontato: il salto diretto dal River Plate al Real Madrid si è rivelato sproporzionato per lui».

Pressione su Mastantuono e le perplessità su Alajbegovic

Proseguendo nella sua disamina, Morabito si è soffermato sulle prospettive dei due giovani: «Bisognerà capire che rendimento avrà Mastantuono in maglia viola, ma l'enorme carico di aspettative che lo circonda rappresenta una bella gatta da pelare e vedremo se avrà il carattere per gestirla. Per quanto riguarda Alajbegovic alla Juventus, è un profilo che non mi entusiasma. Si tratta di un calciatore proposto per tutta la sessione estiva in diversi club europei senza che nessuno affondasse il colpo. Pur possedendo buone doti tecniche, al momento non lo ritengo all'altezza di un club come la Juve e finirà per fare la semplice alternativa a Yildiz, dato che non gli vedo altre sistemazioni tattiche».